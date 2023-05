NTB

En person er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking i Horten. En person er pågrepet.

Knivstikkingen har skjedd på en privatadresse i Horten, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

De fikk melding om knivstikkingen klokken 19.40.

Politiet skriver at det kun har vært to personer involvert, og at den antatte gjerningspersonen er pågrepet.