Mann knivstukket i brystet i Horten – ukjent skadeomfang

NTB

En mann i 40-årene er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking i Horten tirsdag kveld. En mann i 60-årene er pågrepet.

Knivstikkingen skjedde på en privatadresse i Horten, og politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 19.40, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet skriver at det kun har vært to personer involvert, og at den antatte gjerningspersonen er pågrepet.

Fornærmede ringte politiet

Gjerningspersonen er en mann i 60-åra, mens den fornærmede er en mann i 40-åra. Begge er kjent for politiet fra tidligere, opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth til NTB.

Han bekrefter at det er en relasjon mellom de to, men uten å ville utdype dette.

– Det var fornærmede selv som tok kontakt med politiet, sier Groth.

Politiet har foreløpig ikke kunnet si noe mer om skadeomfanget.

– Kniven er akkurat funnet. Utover dette vet vi ikke noe mer ennå, sier operasjonslederen.

Krangling

Politiførstebetjent Harald Andreas Hvaal opplyser til avisa Gjengangeren at det var krangling i forkant av knivstikkingen.

– Det har vært krangling på stedet, og en person ble stukket med en kniv i brystet. Personen var våken da han ble fraktet til sykehus, sier han.

Politiet snakket tirsdag kveld med naboer, mens kriminalteknikere satte i gang undersøkelser på stedet.