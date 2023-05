Flområd: Flytt campingvogna og sjekk kjelleren nå

Snøsmeltingen får fart på vannet i Trysilelva. Her fra vårflommen i 2018. Arkivfoto: Hanna Hagevik Bakke / NTB

NTB

Forsikringsbransjen er tjent med at folk passer på verdiene sine når vårflommen kommer. Følg med på varsler, og flytt det som reddes kan, lyder rådene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at vårflommen er godt i gang i store deler av Nord- og Sør-Norge. Flomvarselet for Altaelva, Trysilelva og Krøderen er justert opp til oransje nivå.

Det betyr at elver og bekker går over sine bredder – og kanskje renner ned i kjellere eller skyller med seg store og små gjenstander utendørs. Bor du utsatt til, er det mye du kan gjøre for å unngå skader.

– Sørg for å løfte verdifulle gjenstander i kjeller, bod og garasje opp fra gulvet. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger, råder Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Har du bil eller bobil som står utsatt til, bør du flytte den til et tørt og trygt sted først som sist. Står campingvogna på en campingplass ved en flomutsatt elv, bør du ta kontakt med campingplassen.

– Sjekk hvilke planer som finnes for å flytte campingvogner til trygge steder. Det kan også hende du må dra til plassen for å flytte den selv, sier Sigmund Clementz i If.

Har skaden allerede skjedd og huset er oversvømt, er det viktigste å skru av strømmen. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger eller berøringsfare (overledning).

Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke brukes før utstyret er kontrollert av elektriker.