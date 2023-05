Arfan Bhatti fengslet i en uke til av pakistansk domstol

NTB

Arfan Bhatti er fengslet fram til 30. mai etter et rettsmøte i Pakistan.

Det melder Aftenposten. Det ble avholdt et kort rettsmøte tirsdag, der Bhatti ikke stilte fysisk.

Bhatti begjærte seg løslatt mot kausjon, men retten kom fram til å holde ham fengslet. Påtalemyndigheten argumenterte for at det må bli ført vitner i retten for å belyse saken.

– Det høres ut som bedre rettssikkerhet enn i Norge hvis de prøver spørsmålet om varetekt en gang i uken, men jeg forstår det slik at det er fordi de vurderer kausjonsspørsmålet, sier Bhattis forsvarer i Norge, John Christian Elden, til NTB.

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge. Den kjente islamisten er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor.

To menn ble drept og 23 andre skadd da Zaniar Matapour (43) skjøt mot folk utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet.