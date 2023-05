Seadrill leverer gode kvartalstall

NTB

Seadrill fikk et resultat før skatt (ebitda) på 85 millioner dollar i første kvartal. Det er mer enn en dobling fra forrige kvartal, da ebitda lå på 39 millioner.

I sin kvartalsrapport tirsdag kommer det fram at riggselskapet fikk et driftsresultat på 51 millioner dollar, som er en økning fra minus sju millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

– Seadrill har fått en sterk start på 2023 med en nesten fullt utnyttet flåte, sier konsernsjef Simon Johnson i en børsmelding.

Etter flere år med svak etterspørsel og altfor stor kapasitet i sektoren, er utsiktene for riggselskapene som borer brønner i havbunnen for oljeselskapene, nå bedre enn på svært lenge. Seadrill fikk nye kontrakter for omtrent 39 millioner dollar i kvartalet, og har nå en ordrereserve på 2,6 milliarder dollar, skriver selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

Seadrill gikk gjennom en omfattende finansiell restrukturering i fjor, hvor gjeld for 5 milliarder dollar ble omgjort til egenkapital. Siden dette har selskapet redusert gjelden ytterligere, skriver Finansavisen.

E24 skriver at Seadrill for hele året venter at inntektene vil bli på mellom 1,435 milliarder dollar og 1,485 milliarder dollar, mens justert ebitda er ventet til mellom 435 og 485 millioner dollar.