NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 23. mai

Ingen avtale etter gjeldstak-samtale

Lederen for Representantenes hus i USA, Kevin McCarthy, sier han og president Joe Biden ikke har blitt enige om gjeldstaket, men at de skal fortsette samtalene. De to møttes i Det hvite hus natt til tirsdag.

– Jeg synes vi hadde en produktiv samtale. Vi har ingen avtale ennå, men jeg har troen på at vi kan komme fram til en, sa McCarthy etter møtet.

Kvinne omkom etter påkjørsel på Jessheim

En varebil kjørte på en kvinne i 80-årene i en fotgjengerovergang på Jessheim. Kvinnen, som satt i en rullestol, døde senere av skadene.

Mannen i 40-årene som kjørte varebilen, er siktet og fikk sitt førerkort beslaglagt.

E. Jean Carroll krever ytterligere summer fra Trump

Skribenten E. Jean Carroll vil at ferske uttalelser fra USAs tidligere president Donald Trump skal inn i ærekrenkelsessøksmålet hun har anlagt mot ham.

I kravet, som ble fremmet i rettsdokumenter innlevert mandag, argumenteres det for at uttalelser fra Trump i kjølvannet av at en jury kom fram til at han hadde utsatt henne for seksuelt overgrep og uttalt seg ærekrenkende, rettferdiggjør ytterligere oppreisning på 10 millioner dollar. I kjennelsen ble Carroll tildelt til sammen 5 millioner dollar i oppreisning fra Trump, men kjennelsen er anket.

FN: Færre værrelaterte dødsfall nå enn før

Systemer som sørger for tidlig varsling har sørget for færre dødsfall knyttet til ekstremvær de siste tiårene, mener Verdens meteorologiske organisasjon (WMO).

Men fremdeles har bare halvparten av verdens land slike systemer på plass, melder FN-organet. WMO har fremmet et FN-initiativ for å sikre at hele verdens befolkning er dekket av slike varslingssystemer innen 2027.

Kristin Harila har besteget Mount Everest for tredje gang

Den norske klatreren Kristin Harila har besteget verdens høyeste fjell for tredje gang. Så langt i år har Harila besteget fem av verdens 14 høyeste fjell.

I 2021 måtte de en norske fjellklatreren må gi opp forsøket på å raskest bestige verdens 14 høyeste fjell. Det er klatreren Nimsdai Purja som innehar rekorden. I 2019 brukte han 189 dager på å bestige alle verdens fjell over 8.000 meter.