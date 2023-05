Togtrøbbelet på Follobanen varer trolig ut kvelden

NTB

Strømproblemene på Follobanen varer trolig ut kvelden, opplyser Bane Nor. Ett spor er i bruk i Blixtunnelen. Et tog sto fast i tunnelen, men er nå trukket ut.

– Vi håper at feilen er utbedret innen i morgen tidlig, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

70 passasjerer var om bord i toget, ifølge NRK. Toget med passasjerene er nå trukket ut av tunnelen og til Oslo S.

Bane Nor fikk beskjed om stansen cirka klokka 12.30. Årsaken er en kjøreledning som er revet ned.

Toglinjene som påvirkes, er R22 Oslo S – Mysen, L2 Stabekk – Oslo S, R21 Oslo S – Moss og RE20 Oslo S – Halden.

Også på Gjøvikbanen fører feil på en kjøreledning til trøbbel, og det er stengt for togtrafikk mellom Grua og Harestua. Også her står et tog fast, men alle passasjerene er hentet ut.

Her rammes toglinjene R31 Oslo S – Jaren, Gjøvikbanen og RE30 Oslo S – Gjøvik, Gjøvikbanen.