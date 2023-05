Politiet i Innlandet tar i bruk elektrosjokkvåpen

NTB

Politiet i Innlandet skal ta i bruk elektrosjokkvåpen. Politibetjentene får fra juni tilgang til å bruke maktmiddelet.

Etter at fire politidistrikter hadde prøvd bruk av elektrosjokkvåpen siden 2019, besluttet Justisdepartementet i september 2021 at maktmiddelet skulle innføres i samtlige politidistrikt.

– Strømmen som gis, fører til at nervene på personen rammes en kort stund slik at denne går i bakken, og politiet kan få mulighet til en trygg pågripelse. Utprøvingen har vist at bruk av elektrosjokk fører til veldig få skader og ingen alvorlige. Skadene skyldes ikke strømmen, men personen kan for eksempel få sekundærskader i fallet mot bakken, sier politiførstebetjent Sondre Olsen Bakka.

Han har ledet opplæringen av mannskapene som denne våren har fått opplæring i bruk av elektrosjokkvåpen.

Evaluering utført av Umeå Universitet i Sverige konkluderte blant annet med at utprøvingen ikke medførte økt maktbruk fra politiets side, men noe endret maktbruk, blant annet mindre bruk av pepperspray.