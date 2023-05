NTB

En norsk mann omkom lørdag i en motorsykkelulykke i Thailand.

Utenriksdepartementet opplyser til Drammens Tidende at de er kjent med at en norsk borger er død i Thailand. De ønsker ikke gå ut med identitet eller hvor vedkommende er hjemmehørende, men opplyser at de pårørende er kjent med dødsfallet.

I en melding til avisen skriver de pårørende at de er i dyp sorg etter dødsfallet.