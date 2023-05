Flomfare i store deler av landet

Varmt vær og snøsmelting fører til flomfare flere steder i landet. Her fra Trysilelva i 2018. Foto: Hanna Hagevik Bakke / NTB

NTB

Det er nå sendt ut en lang rekke varsler om flomfare. NVE ber folk følge med på nettsidene og sikre gjenstander.

Som følge av varmt vær og snøsmelting er det nå fare for flom flere steder i landet. Det har ført til at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut en rekke farevarsler.

For Trysilvassdraget, Altaelva og Krøderen er faren på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået.

– Det aller viktigste folk kan gjøre er å følge med på varsom.no. Der oppdaterer vi jevnlig med ny informasjon. Akkurat nå er det størst fare i deler av Troms og Finnmark, sier vakthavende hydrolog Anne Fleig i NVE til NTB.

Farevarselet for Troms og Finnmark er forventet å vare fram til og med onsdag.

Fleig sier videre at snøsmeltingen er en stor pådriver for flomfaren. Det er også meldt noe nedbør tirsdag, og Fleig understreker at faren er størst mens det regner.

Når det gjelder hvilke tiltak man kan gjøre i områder med flomfarem sier Fleig at det ligger en del gode råd på varsom.no.

– Det viktigste er å holde seg unna elver og bekker med veldig høy vannstand. I tillegg er det viktig å flytte og sikre viktige gjenstander, samt sikre fri drenering av vann, utdyper hun.

NVE har også sendt ut en rekke farevarsler på gult nivå. Fleig sier at noen varsler er mer usikre enn andre, og at det derfor er viktig å følge med på oppdatert informasjon.