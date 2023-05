Venter opptil 28 grader på Østlandet

NTB

Det varme været ser ut til å forsvinne i store deler av landet. Men på Østlandet blir det høye temperaturer framover. Neste uke er det spådd 28 grader i Oslo.

Ifølge YR vil Oslo få 24 grader et par dager denne uken, og neste uke meldes det om hele 28 grader i hovedstaden, skriver VG.

Vakthavende meteorolog, Ingvild Villa, sier til avisen at langtidsprognosene ser bra ut, men presiserer at det fortsatt er usikkert.

– Jeg seg jo på YR at det meldes ganske høye temperaturer. Men jo lenger unna datoen er, jo større usikkerhet er det.

De neste dagene er det også meldt regn noen steder på Østlandet. NVE sier de til VG at dette gir grunn til bekymring, fordi varmt vær kombinert med regn gjør at snøen smelter raskt, og kan sørge for flom flere steder.