Boligbyggingen på sitt laveste nivå på over ti år

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt med 24,7 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, viser nye tall fra SSB.

I årets første kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til 6065 nye boliger. Vi må tilbake til 3. kvartal 2011 for å finne et kvartal med færre igangsettingstillatelser til nye boliger, viser byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om en bolig har fått igangsettingstillatelse, betyr ikke det nødvendigvis at bygging blir gjennomført. Boligprosjekter krever vanligvis at en viss andel boliger er solgt før byggingen starter. Stigende prisnivå kombinert med høye renter gjør boligprosjektene kostbare for både utbygger og kjøper. Usikkerheten har ført til skrinlegging og utsettelse av prosjekter, noe som reflekteres i igangsettingstallene, skriver SSB.

Ser vi på april ble det gitt igangsettingstillatelse til 1107 nye boliger i april, en nedgang på 40,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Sist det ble registrert færre igangsettingstillatelser til nye boliger var i juni 2009.

Det har også vært et fall i antall igangsettingstillatelser til nye boliger i boligblokker. Tallene viser en nedgang på 39,7 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

