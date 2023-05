NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 22. mai.

Mann siktet for drap etter mistenkelig dødsfall i Stjørdal

En mann i 50 årene er pågrepet og siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall i Stjørdal søndag kveld, opplyser politiet.

Politiet er i en tidlig fase av etterforskningen, og opplyser at deres hovedhypotese så langt er drap, men at de jobber ut ifra flere teorier, herunder muligheten for straffefrihetsgrunner som nødrett og nødverge.

Tre hus i Alta ble evakuert på grunn av jordrasfare

Tre hus i Tørrfossen i Alta ble evakuert etter av en beboer oppdaget at et lite jordskred var blitt utløst. Totalt skal rundt 16 mennesker være evakuert, ifølge avisen Kronstadposten.

Større enheter fra brannvesenet, politiet og NVE var på stedet. Kommunen har satt krisestab, opplyser kommunen i en pressemelding.

WSJ: Jeffrey Epstein skal ha forsøkt å utpresse Bill Gates

Den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein skal ha funnet ut at Microsoft-grunnlegger Bill Gates hadde en affære, og truet med å avsløre den, skriver Wall Street Journal.

– Gates møtte Epstein utelukkende for filantropiske formål. Etter å ha mislyktes gjentatte ganger i å involvere Gates i saker utover dette, forsøkte Epstein uten hell å utnytte et tidligere forhold til å true Gates, sier en talsperson for Gates til avisen.

Viktor Hovland på andreplass i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland (25) var ett slag bak Brooks Koepka etter halvspilt sisterunde i PGA-mesterskapet i golf på Oak Hill, men spilte seg bort på det 16. hullet.

Hovland endte med totalt sju slag under par på delt 2. plass med amerikaneren Scottie Scheffler. Koepka vant turneringen med ni slag under par.

En pågrepet etter trusselsituasjon på Hamar

Bevæpnet politi gikk søndag kveld til aksjon etter en trusselsituasjon i en bil i Hamar sentrum. En person ble pågrepet. Politiet opplyser at pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Ingen ble fysisk skadd etter hendelsen. To øvrige i bilen har status som fornærmet.