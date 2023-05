Klimaendringer fører til mer ørret i nord og mindre i sør, ifølge ny studie

NTB

En ny studie viser at klimaendringer har ført til mindre ørret i vassdrag sør i Skandinavia. Samtidig er det ørretvekst i elver og innsjøer i nordlige deler.

– Klima har stor betydning for artenes utbredelse. Et endret klima påvirker utbredelsen og overlevelsen til arter over hele verden, sier forsker Serena Donadi ved Institutt for akvatiske ressurser ved landbruksuniversitetet i Sverige til Nationen.

Forskergruppen som står bak studien har blant annet analysert 30 år med miljøovervåkingsdata om forekomst av ørret i 174 vassdrag i Skandinavia.

– Miljøovervåkingsdata viser at mange ørretbestander faktisk har gått ned i varmere, sørlige regioner i Skandinavia, og det er en risiko for at noen av disse bestandene vil gå tapt på lang sikt hvis det ikke iverksettes tiltak, sier Donadi til avisen.

Samtidig er det observert økende ørretbestander i flere nordlige vassdrag og innsjøer. Forskerne peker på at temperaturforholdene trolig ført til at både ørreten og byttet vokser raskere.

Forskerne peker på en rekke tiltak de mener kan gjøre økosystemene mer robuste mot klimaendringer, blant annet restaurering av våtmarker og sikring av en kontinuerlig strøm av vann forbi dammer og andre hindringer.

– Vi vet ikke hvor mye tid vi har til rådighet, så det er på tide å handle nå, sier Donadi til avisen.