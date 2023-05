Kvinne siktet for å ha drept mann i Oslo

Helsepersonell og politi rykket ut etter at en mann ble funnet med blødende skader i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. Mannen døde av skadene, og en kvinne er siktet for drap. Foto: Lise Åserud / NTB

En kvinne i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 20-årene døde etter å ha blitt påført skader i en leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 17.30 søndag. De første opplysningene gikk ut på at mannen var funnet med blødende skader og fikk legebehandling på stedet.

En kvinne i 30-årene befant seg også i leiligheten da nødetatene ankom adressen på Grünerløkka.

– Mannen i midten av 20-årene er dessverre bekreftet død. Kvinnen i 30-årene som var på stedet, er pågrepet. Vi jobber med å komme i kontakt med eventuelle vitner og kan derfor ikke gå ut med hvilken type skader avdøde har, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt.

Drapssiktet

Kvinnen er siktet for drap, opplyser krimleder Kjersti Myhre til VG.

Politiet ved åstedet på Grünerløkka i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Politiet kom til leiligheten og fant der en mann som var alvorlig skadd, og en kvinne vi mener har tilknytning til hendelsen. Hun blir pågrepet på stedet, sier politiets innsatsleder Svend Bjelland til NTB.

Til NRK sier Bjelland at det er en form for relasjon mellom de to.

Helsevesenet meldte fra

Kvinnen var søndag kveld ennå ikke avhørt, opplyser krimleder Kjersti Myhre til NRK. Hun vil ikke gå nærmere inn på hva politiet tror har skjedd.

Ifølge Myhre var det helsevesenet som meldte fra om den skadde mannen. Hun vil ikke si hvem som hadde ringt ambulansen.

Mannens pårørende er varslet.