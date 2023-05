NTB

En peron er lettere skadd i det som trolig var et ransforsøk på Grønland i Oslo.

– Vi er på stedet etter melding om et slagsmål mellom tre personer. Det viser seg at dette muligens kan være snakk om et forsøk på ran. Det ble utøvd vold mot fornærmede, som er lettere skadd, tvitrer politiet i Oslo.

De har pågrepet en av dem de mistenker står bak.