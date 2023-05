NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag, 21. mai.

Valg i Hellas

Det er valg på ny nasjonalforsamling i Hellas. Kampen står primært mellom den konservative statsministeren Kyriakos Mitsotakis og venstresidens kandidat Alexis Tsipras. Økonomi har dominert valgkampen, men også en avlyttingsskandale i etterretningstjenesten og jernbanekatastrofen som krevde 57 liv i februar, har vært store saker. Siden meningsmålingene er svært jevne, ligger det an til at det potensielt blir nyvalg allerede i juli.

Kronprinsessen på tur i marka med Fremtidsbiblioteket

Hvert år vil nye forfattere overrekke en tekst som ikke skal leses før i 2114. Kronprinsesse Mette-Marit er med på skogsturen og går sammen med forfatterne til Framtidsbibliotekskogen ved Frognerseteren. Forfatterne som skal overlevere tekster, er vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuong og tyske Judith Schalansky. Seremonien varer mellom klokka 9.45 og 12.

G7-toppmøtet avsluttes

Søndag er siste dag av G7-landenes tre dager lange toppmøte i Japan. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom lørdag for å delta på toppmøtet. En ny militærpakke til Ukraina, Kinas militarisering av Stillehavet og regulering av kunstig intelligens har dominert møtet.

SpaceX sender romturister til ISS

Space X Crew Dragon-oppdraget Ax-2 skal etter planen ta av med kurs for Den internasjonale romstasjonen (ISS). Dette er den andre helprivate romferden i regi av SpaceX. Om bord er fire romturister, deriblant to saudiarabiske statsborgere. Oppskytingen skal etter planen skje klokka 23.37 norsk tid.

Haaland og City tar imot Chelsea som ferske seriemestre

Erling Braut Haaland og lagkameratene i Manchester City får besøk Chelsea søndag, men det gjør de med lave skuldre. Etter at Arsenal og Martin Ødegaard røk på et overraskende 0-1-tap borte mot Nottingham Forest lørdag, kan de lyseblå fra Manchester heve serietrofeet for niende gang. Kampen starter klokka 17.