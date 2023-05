NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 21. mai.

Putin gratulerer etter meldinger om at Bakhmut er tatt

Russlands president Vladimir Putin gratulerer og lover medaljedryss etter at den private leiesoldatgruppen Wagner med støtte fra russiske styrker hevder å ha tatt den ukrainske byen Bakhmut. Ukraina har ikke kommentert Putins uttalelse.

Putins uttalelse kom i natt etter at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin i går hevdet at hans styrker hadde full kontroll over byen. Uttalelsene ble avvist fra ukrainsk hold.

Zelenskyj skal holde tale i Japan

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal holde tale i Hiroshima klokken 12.15 i dag norsk tid. Det opplyste den japanske regjeringen i dag.

Talen finner sted etter at Zelenskyj i går og i natt norsk tid har hatt møter med ledere for G7-ledere og ledere fra andre land på sidelinjen av G7-toppmøtet, som avsluttes senere i dag.

Mye dyrere å avvikle pelsdyrnæringen enn forutsatt

Staten har utbetalt mer enn 603 millioner kroner i erstatning til pelsdyrbønder som har avviklet driften. Det er mer enn 100 millioner enn først antatt. Det viser Landbruksdirektoratets årsrapport for 2022, melder Nationen.

Stortinget vedtok i 2019 at det ikke skal holdes pelsdyr i Norge. Regjeringen anslo i den gang at det ville koste 505 millioner kroner å avvikle næringen.

Fire til sykehus etter frontkollisjon utenfor Stavanger

Fire personer er kjørt til Stavanger universitetssjukehus etter en frontkollisjon mellom to personbiler på fylkesvei 509, Solasplitten, i Rogaland.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.18 i natt. Ulykken skjedde i vestgående felt i retning Sola lufthavn. Den ene bilen har kjørt i feil retning i vestgående kjørefelt da ulykken skjedde, opplyser politiet. Denne veistrekningen er en motorvei med midtdeler.

Koepka i ledelsen i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland mistet ledelsen i PGA-mesterskapet i USA, men ligger fortsatt i teten før den avsluttende runden.

Brooks Koepka var best i startfeltet for andre dag på rad da han igjen gikk runden på 66 slag, fire under par, i den tredje runden på Oak Hill i delstaten New York i PGA-mesterskapet i golf.

Amerikaneren tar dermed ledelse alene med totalt seks under par, ett slag foran nordmannen Viktor Hovland og canadieren Corey Conners.

Ni døde da det oppsto panikk under fotballkamp i El Salvador

Ni tilskuere er bekreftet døde på et fotballstadion i El Salvador der det oppsto panikk og folk ble tråkket ned, sier politiet i det mellomamerikanske landet.

Flere tilskuere ble sendt til sykehus, to av dem med kritiske skader, opplyser politiet på Twitter. Hendelsen skjedde på Cuscatlán stadion, som ligger i hovedstaden San Salvador, der Alianza spilte mot FAS i et lokalt mesterskap. Ifølge foreløpige opplysninger skyldtes ulykken at mange fotballtilhengere forsøkte å ta seg inn på stadionet, opplyser politiet.