Tre pågrepet etter at person ble forsøkt tvunget inn i bil i Trondheim

NTB

Tre personer er pågrepet etter slåsskamp og voldsutøvelse på Fosenkaia i Trondheim, ifølge politiet.

– Volden skal være utøvd i forbindelse med at én person ble forsøkt tvunget inn i en bil. Denne personen er ikke skadd, opplyser operasjonsleder Viola Elverum i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Elverum sier til TV 2 at det er en form for relasjon mellom de involverte, og at det oppsto en uoverensstemmelse før hendelsen.

Ved 20.50-tiden er politiet fortsatt på stedet for å nøste opp i hva som har foregått og gjennomfører avhør.

– Vitner har forklart at én person ble forsøkt dratt inn i en bil, skriver politiet på Twitter.