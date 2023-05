Politiet tror Nydalen-skytingen var forsøk på bestillingsdrap

Det var mandag kveld 23. januar at en mann avfyrte skudd inne på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble ikke truffet og kom fra hendelsen uten fysiske skader. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Mannen som skal ha forsøkt å skyte en gatekjøkkeninnehaver i Nydalen i Oslo i januar, skal ha utført oppdraget på bestilling fra andre, mistenker politiet.

Ingen personer kom til skade da mannen løsnet ett skudd inne i lokalet, men politiet mener målet var mannen som var på jobb den aktuelle kvelden.

– Vi mener at det er grunnlag for å si at dette var et forsøk på bestillingsdrap, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Han ønsker imidlertid ikke å utdype hvorfor politiet mener det er snakk om et bestillingsdrap, eller hvem som kan ha bestilt det.

En mann i 30-åra er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo 23. januar. Fredag besluttet Oslo tingrett å forlenge fengslingsperioden for mannen med nye fire uker.

Mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, sier hans klient avviser politiets hypotese om bestillingsdrap.

– Han har erkjent trusler, men på ingen måte drapsforsøk eller skadehensikt, sier Iversen til Dagbladet.