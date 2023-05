Politiet: Gruppe forsøkte å sabotere arrangement i Oslo

NTB

I forbindelse med et arrangement i Ekeberghallen i Oslo lørdag, dukket det opp en gruppe som ønsket å sabotere sammenkomsten. Ifølge politiet brøt det ut slagsmål.

– Ingen personer skal være alvorlig skadd. Politiet er til stede for å sørge for ro og orden, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Politiet opplyser at det var totalt 15–20 personer i gruppen som ønsket å sabotere arrangementet. Per nå er fire personer bortvist fra området, og politiet opplyser at de har god kontroll.

Arrangørene hadde søkt om og fått tillatelse til arrangementet i forkant, og politiet var også varslet om det.

Ingen personer skal være alvorlig skadd, men politiet har observert blod på bakken og antar at én eller flere kan være lettere skadd, skriver TV 2.