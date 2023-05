NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Biden ser frem til å møte Zelenskyj



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankommer Hiroshima i Japan i dag. I morgen skal han møte flere av G7-landenes ledere på sidelinjen av G7-toppmøtet, som pågår i byen denne helgen.

USAs president Joe Biden ser frem til å møte Zelenskyj ansikt til ansikt, uttaler Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Zelenskyj skal også møte Japans statsminister Fumio Kishida, og han skal delta på en sesjon om fred og sikkerhet sammen med G7-ledere og inviterte fra andre land.

Resultatløse forhandlinger om gjeldstaket i USA

Et nytt møte mellom Det hvite hus og forhandlere i Kongressen om gjeldstaket i USA i natt ble avsluttet etter kort tid uten noen fremgang. Det er uklart når neste møte skal holdes.

Representantenes hus' leder Kevin McCarthy har som mål at partene oppnår enighet ved utgangen av helgen. Det hvite hus har også fortsatt tro på at man til slutt kommer i mål. Det uttalte president Joe Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre, som er i Hiroshima der Biden deltar på G7-toppmøtet, i natt.

Hovland på delt 1.-plass i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland avsluttet dag 2 av PGA-mesterskapet i golf i Rochester på en delt 1.-plass med tre slag under par i andre runde.

Hovland, som til nå har en delt 30. plass i 2021 som sin beste plassering i PGA-mesterskapet går inn i helgen i delt ledelse med Scottie Scheffler, ranket som nummer to i verden, og Corey Conners fra Canada.

Hovland har ennå ikke vunnet noen majorturneringer.

– Jeg har hatt noen fine topp-15-plasseringer, men har ikke gjort meg bemerket helt i toppstriden, sier Hovland.

Nordmenns konsum lavere i år enn i fjor

Nordmenns konsum var i april lavere enn i april i fjor. Fallet kommer før økte renter har begynt å bite, viser tall fra Nordea.

I april var realverdien av husholdningenes konsum lavere enn ett år tidligere i hele Norden. Det bratteste fallet gjennom våren 2023 har kommet i Norge. Her har realverdien av konsumet sunket fra 5 prosent over til 6–7 prosent under fjorårets verdier.

Bil i sjøen i Tromsø – mann berget på land

En bil kjørte i natt av veien i Tromsø og havnet i sjøen. Bilføreren er berget ut av bilen og er kommet seg på land. Det forteller operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt til NTB.

Han opplyser at nødetatene fikk melding om hendelsen, som skjedde ved Langnes flyplass på Tromsøya, klokken 3.55.

Noen minutter senere fikk politiet bekreftet at mannen var alene i bilen. Politiet opplyser at de har mistanke om promillekjøring.

Nytt jordskjelv i Stillehavet

For andre dag på rad har et kraftig jordskjelv rammet Ny-Caledonia i Stillehavet. Skjelvet i natt ble målt til en styrke på 7,1. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men det ble advart om at det kunne komme små bølger i nærområdene.

Forrige natt ble samme område rammet av et skjelv som ble målt til 7,7. Da ble det sendt ut tsunamivarsel som senere ble opphevet.