Mann ble ranet og slått i hodet i Trondheim

NTB

En mann i 20-årene er brakt til St. Olavs hospital etter å ha blitt ranet og slått i hodet på Sverresborg i Trondheim.

– Fornærmede er oppegående og snakker godt for seg. Vi vet hvem gjerningsmannen er og leter etter ham. Det er folk som er godt kjent for politiet fra før, og de kjenner hverandre. Det er ikke fare for publikum, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til VG.

Mannen i 20-årene skal ha blitt fraranet eiendeler, men politiet har ennå ikke oversikt over hva.