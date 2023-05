Solkrem i nord – bikini i sør

NTB

Søndag kommer varmen til Nord-Norge, og i indre strøk kan det bli over 20 grader. I Sør-Norge kan badeshortsen bli beste antrekk allerede lørdag.

Både i Alta og Kautokeino varsler meteorologene 20 grader, mens Mo i Rana ganske mye lenger sør ser ut til å få hele 22 grader søndag. Kirkenes i Øst-Finnmark er ikke mye dårligere med 18 grader, mens temperaturene ellers ligger rundt 15–16 grader på værkartet over landsdelen.

Helga starter riktignok våt, grå og med mye vind i nord. Lørdag er det meldt sterk kuling på deler av kysten i Nordland og Troms, og det kan gi høye bølger opp mot 5 meter, advarer Meteorologene på Twitter.

Men søndag snur det altså, så da er bare å kaste jakka og nyte sola – døgnet rundt.

Badevær på Østlandet

Samtidig kommer sommervarmen for fullt på Østlandet med temperaturer på opp mot 25 grader. Knopper som har stått på vent i det kjølige maiværet, kommer for fullt disse dagene – som epler og rododendron.

Sjøen har hittil vært temmelig kald, rundt 11–12 grader, men temperaturen vil nok raskt stige litt.

– Det blir enda høyere temperaturer i helga. Det kan nok komme godt over 20 grader de fleste plassene. Det ser ut som om sommeren kommer nå i helga, sier statsmeteorolog Ingvild Villa hos Meteorologisk institutt.

Men tørt vær og varme gir også fare for gress- og lyngbrann. Et oppdatert varsel gjelder for hele kysten fra Stavanger i vest til svenskegrensa i øst, via Oslofjorden, og i nord opp mot Lillehammer.

– Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning, heter det i varselet.

Midt-Norge i sommermodus

I Møre og Romsdal er varmen også på god vei med 18 grader målt klokka 11 i dag og 17,8 grader i Trøndelag.

– De ligger øverst på temperaturlista så langt, og midt i landet kan man passere 20 grader utover ettermiddagen. Også gjennom resten av helga byr vi på høye temperaturer, tvitrer Meteorologene.

Ingvild Villa nyanserer bildet litt:

– Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, så får de en relativt fin helg, men der er det litt fare for noe tåke langs kysten, sier hun til NRK.

– Det blir flere værvinnere, men hvis du ser på høyest temperatur og flest soltimer, altså det de fleste forbinder med det beste været, blir det østafjells, sier Villa.