Pukkellaksen skal fanges i ny felle i Tanaelva

NTB

En ny laksefelle i Tanaelva skal fra 24. juni fange så mye av den svartelistede pukkellaksen som mulig, uten å hindre den norske atlanterhavslaksen.

Den uønskede fremmedarten pukkellaks kommer til elvene i Nord-Norge annethvert år. I sommer ventes et stort antall. Sterkt reduserte bestander av atlantisk laks de senere årene medfører en ekstra utfordring, da pukkellaksen må tas ut uten at det går ut over den lokale laksen.

– Vi anser det realistisk å kunne fange en stor andel av pukkellaksen som kommer i dette første året, med felle i Tana. Samtidig er det mange usikre faktorer som værforhold og vannføring, hvor godt fella fanger, og hvor mye pukkellaks som kommer, slik at det er vanskelig å anslå eksakt, sier Roar Sandodden i Veterinærinstituttet, som leder prosjektet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Den nye fiskesperra skal være operativ fra 24. juni og settes opp like nedenfor Tana bru. Opp mot 30 ansatte skal jobbe med fella i sommer. Det foregår nå et grundig arbeid for å få på plass alt det tekniske, utarbeide prosedyrer og planlegge sikkerhet for de som skal røkte fella.

Norsk institutt for naturforskning vil sammen med Naturressursinstituttet i Finland overvåke hvordan de lokale artene oppfører seg i møtet med fella. Samtidig som pukkellaksen skal tas ut, vil fella fungere slik at oppvandring og nedvandring av atlantisk laks og andre lokale arter ikke forstyrres unødig. Det vil bli brukt både video og sonar for å overvåke de lokale fiskeartene og pukkellaks.

Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet arrangerer 24. juni et informasjonsmøte i Tana for den norske og finske lokalbefolkningen.