Avlyttet fengselsbetjent får saken sin behandlet i Høyesterett

Høyesterett skal avgjøre om påtalemyndigheten får bruke et opptak fra telefonavlytting i retten der en fengselsbetjent i Oslo fengsel sier at han ikke griper inn når innsatte bruker narkotika. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En betjent i Oslo fengsel ble telefonavlyttet etter mistanke om korrupsjon. Nå skal Høyesterett avgjøre om opptakene kan brukes som bevis for et annet forhold.

Politiet fant ingen bevis for korrupsjon etter fire ukers avlytting høsten 2021, skriver Rett 24.

Derimot fikk politiet høre betjenten si til sine kollegaer at han ikke griper inn når han ser at innsatte bruker narkotika. Han ble siktet for grovt brudd på tjenesteplikten og fikk et forelegg på 20.000 kroner, som han nektet å vedta. Dermed gikk saken til retten.

Mannen har bedt om at lydopptakene avskjæres som bevis fordi forholdet han er tiltalt for, er så lite alvorlig at de ville være uforholdsmessig å bruke denne type overskuddsinformasjon fra avlytting. Både tingretten og lagmannsretten har gitt ham medhold.

Politiet har anket, og Høyesterett skal nå behandle saken.

I og med at lydopptakene er det helt sentrale beviset i saken, må tiltalen trekkes dersom Høyesterett er enig med tingretten og lagmannsretten.