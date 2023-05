Medvedevs advokat: – Sikker på at han ikke har bestemt seg for å dra til Russland

Andrej Medvedev (t.h.) sier i flere videoer at han ønsker å reise tilbake til Russland. Hans advokat Brynjulf Risnes sier at han er sikker på at Medvedev ikke har bestemt seg. Her er de to i Oslo tingrett i april i forbindelse med at Medvedev var tiltalt for vold mot politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Brynjulf Risnes, som er advokaten til Andrej Medvedev, mener klienten ikke har bestemt seg for å reise til Russland tross videoer der han sier det motsatte.

– Jeg er helt sikker på at han ikke har fattet en beslutning om å dra til Russland. Men han syns livet som asylsøker er vanskelig og sliter med å tilpasse seg, sier advokat Brynjulf Risnes til Aftenposten.

Andrej Medvedev, som kom til Norge i januar og selv sier at han har hoppet av fra den russiske leiesoldatgruppen Wagner, sa i videoer på Youtube som ble kjent natt til torsdag at han ønsker å reise tilbake til Russland. Det er til tross for at han har søkt asyl i Norge og risikerer fengselsstraff for sin påståtte desertering.

Risnes sa torsdag til NTB at han har snakket med Medvedev etter at videoene ble lagt ut og sa at han ikke vet om Medvedev mener at han vil hjem.

Aftenposten skriver at den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net torsdag kveld la ut en video som er tatt opp den 8. mai. Også her sier Medvedev at han har bestemt seg for å reise tilbake til Russland.