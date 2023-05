NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 19. mai.

Ukrainas parlamentsleder reiser videre til Danmark

Ruslan Stefantsjuk, lederen i den ukrainske nasjonalforsamlingen, besøker Danmark. Tidligere denne uken var han på besøk i Norge.

G7-land samles til toppmøte

Lederne for G7-landene og EU samles til et tre dager langt toppmøte i Hiroshima i Japan. Møtet varer fram til søndag 21. mai.

G7 består av Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

Armenia og Aserbajdsjan skal diskutere sitt anstrengte forhold

Armenias utenriksminister Ararat Mirzoyan og Aserbadsjans utenriksminister Jeyhun Bayramov møtes i Russland til samtaler om konflikten rundt Nagorno-Karabakh og det anstrengte forholdet mellom de to landene.

De to nabolandene har utkjempet to kriger – på begynnelsen av 1990-tallet og i 2020 – om kontroll over utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men befolkningen er overveiende armensk.

Arabiske land møtes til toppmøte

Lederne i de 22 landene som utgjør den arabiske liga møtes til toppmøte i Jeddah i dag.

Fredagens toppmøte blir det første møtet i Den arabiske liga siden Syria ble gjenopptatt i mai – elleve år etter at landet ble utestengt på grunn av regimets håndtering av borgerkrigen.

Giro-rytterne inn i fjellet

Fredagens etappe i Giro d'Italia er en fjelletappe og går fra Borgofranco d’Ivrea til Crans-Montana. Etappen er på 199 km og er nummer 13 i rittet.

Tromsøværingen Andreas Leknessund er nummer fire sammenlagt i Giroen.