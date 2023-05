NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 19. mai.

G7-møtet åpner – Ukrainas president drar til Japan

G7-toppmøtet åpner i Hiroshima i Japan i dag. Der møtes lederne for verdens sju største demokratiske industriland. Sanksjoner mot Russland ventes å bli blant temaene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj drar ifølge Bloomberg til Hiroshima for å være med på møtet. Tidligere ble det sagt at han skulle holde tale til G7-lederne via videolink. Møtet avsluttes søndag.

Luftalarm i hele Ukraina

Også denne natten ble luftvernsirenene aktivert i hele Ukraina. Det har tidlig i morgentimene ikke kommet meldinger om drepte eller sårede, men Ukrainas militære ledelse har advart om fare for russiske angrep med hypersoniske raketter av typen Kinzjal. Militæret advarer også om fare for droneangrep i Kyiv og regioner vest for hovedstaden.

Antiluftskyts er aktivert i flere regioner og noen innkommende objekter er blitt skutt ned. Det er blitt hørt eksplosjoner i flere byer, ifølge en uttalelse fra det ukrainske militæret.

Sju selskaper eier halvparten av norsk vindkraft



Nå er 69 prosent av norsk vindkraft eid av utlendinger. Sju selskaper eier over halvparten av den installerte effekten, bare to av de sju selskapene er norske.

Det viser en analyse gjort av Europower, som har gått gjennom eierskapet i norske vindparker med utgangspunkt i NVEs vindkraftdatabase.

De 65 norske vindparkene er eid to tredeler av utenlandske selskaper. Den norske tredelen er ganske jevnt fordelt mellom staten, kommunene og private.

Død mann funnet under leteaksjon i Selbu

En mann ble sent i går kveld funnet død i Selbusjøen i Selbu i Trøndelag. Mannen ble funnet i forbindelse med leteaksjonen etter en savnet 42-åring i området. Mannen ble funnet rundt klokken 23.30.

– Den omkomne lå under vann. Det er for tidlig å si noe sikkert hva som er skjedd, men det er en bratt skrent på stedet, så dødsfallet kan skyldes en fallulykke, men det er ikke sikkert, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB ved halv ett-tiden natt til fredag.

Russebuss brant på Karmøy

En parkert russebuss fikk store skader i en brann på Karmøy i natt.

– Vi har fått opplyst at bussen ble parkert her torsdag morgen, og siden har den stått i ro. Vi vet ikke hvorfor den begynte å brenne, forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB.

Meldingen om brannen kom inn til politiet klokken 0.10. En halv time senere var brannen slått ned.

Lege sluppet fri etter sju års fangenskap

Den 88 år gamle australske legen Kenneth Elliott er sluppet fri av al-Qaida-tilknyttede ekstremister etter over sju års fangenskap i Vest-Afrika. Det opplyste Australias utenriksminister Penny Wong i natt norsk tid. Hun sa at Elliott er i god behold og at han nå er gjenforent med sin kone og deres barn.

Elliott og kona ble bortført i Burkina Faso i januar 2016, der de drev en klinikk med 120 sengeposter i over 40 år. Kona ble sluppet fri etter tre uker, men ektemannen ble holdt i fangenskap helt til nå.