Politiet antar at savnet mann i Selbu er død

NTB

Politiet sier nå at mannen som er savnet i Selbu, er antatt død.

Det har vært en leteaksjon etter mannen siden han ble meldt savnet forrige fredag. Leteaksjonen pågikk med full styrke fram til torsdag kveld.

– Søk etter personen vi har lett etter de siste dagene er nå gått over i en ny fase. Vi søker nå etter en antatt omkommet person i et svært krevende terreng vest for Amdal. Et politihelikopter bistår nå i søket, sammen med dykkere, skriver Trøndelag-politiet på Twitter.

Politiet har tidligere sagt at de antar at mannen kan ha lagt ut på tur i en robåt.