Nå blir det sol og godvær

NTB

Langhelgen byr på flott vær for store deler av landet. I Oslo kan gradestokken bikke 20 grader på lørdag, ifølge meteorologen.

– Det ser veldig bra ut i Oslo og på Østlandet. Der blir det sol i helgen, det er helt bankers, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg til NTB

Allerede har Oslos gater vært fulle av vårglade nordmenn. Markblomster pryder veikantene og de fleste har tatt årets første utepils. Dersom værgudene slår til og det blir 22 grader på lørdag slik det er spådd, tror meteorologen også at flere vil synes at havet ser mer innbydende ut.

– Det finnes så klart nordmenn som bader når som helst, men i Oslo har det vært fint vær og ganske sommerlig allerede, så når temperaturene kommer opp i 20 grader er det nok mange som våger seg ut på årets første bad, sier Selberg.

Gode nyheter

Det er likevel ikke grunn til å fortvile om man har postadresse lenger vest i landet, for også vestlendingene kan glede seg over mer solfylte dager i helgen.

– Det er ventet ganske greit vær, selv om det kan dryppe litt, sier meteorologen.

– Det kan bli temperaturer over 15 grader flere steder, og lokalt i indre strøk kan det nærme seg 20 grader om alt klaffer perfekt, legger han til.

Også Midt-Norge får en smakebit på finværet med 15 til 20 varmegrader på lørdag og søndag. Det er imidlertid meldt en del morgentåke enkelte steder, akkurat som på Østlandet.

– Morgentåke kan legge en liten demper på finværet fra morgenen av, men solen står på ganske bra nå, så det vil nok lette ganske fort, sier Selberg.

Siste sjanse for en skitur

Mildere vær betyr også at snøsmeltingen snart er i gang for fult, så de som drømmer om en siste topptur for sesongen bør nok skynde seg, tror meteorologen.

De som drømmer om en siste topptur må få beina i gir. Nå er det ikke lenge igjen av skisesongen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

– Det er mye snø i fjellet, så det er muligheter for å få seg en skitur ennå om man fortsatt vil det, men temperaturene stiger såpass mye de neste dagene at mye snø vil smelte, sier han.

Ettersom det kom så mye snø i vinter er det også stor flomfare enkelte steder som følge av snøsmeltingen, ifølge NVE. Blant annet er farevarselet oppgradert til gult nivå i skidestinasjonen Trysil, ved Vesterålen til Tanafjorden og i deler av Glomma.

Helgens værtaper

Selv om ingen drukner i regn og nedbør i helgen, er det Lofoten som har trukket det korteste strået. Der er det meldt regn hele helgen, og temperaturene kan komme ned i 6 grader på fredag og lørdag, ifølge prognosene.

– Det er jo ikke veldig kaldt noen steder, men det er nok Lofoten, som får mest regn, som også får det kjøligste været, sier Selberg.

Også Nordens Paris Tromsø må la seg vente på våren. Der kan det bli under ti grader de neste dagene, men ifølge meteorologen får også de en del finvær neste uke.

– Varmluften kommer fra sør og beveger seg nordover, så det kan bli ganske bra vær der også etter hvert, sier han.,

– Det er ventet mildere og mildere vær over hele landet de nærmeste dagene.