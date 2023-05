NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 18. mai.

Ti til sykehus etter mistenkt kullosforgiftning i Sandnes

Ti personer på telttur i Sandnes er sendt til Stavanger universitetssjukehus med mistanke om kullosforgiftning. Tre av dem har alvorlige symptomer, ifølge politiet. Alle ti har overnattet i samme telt og politiet mistenker at en kullgrill i teltet er forklaringen på den mulige forgiftningen.

– Tre voksne personer har alvorlige symptomer, to av dem var bevisstløse og måtte ha oksygen, forteller operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt. til NTB.

Antatt Wagner-avhopper som søkte asyl i Norge sier han vil hjem

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev ønsker å reise tilbake til Russland. Det sier 26-åringen i videoer lagt ut på Youtube.

Medvedev kom til Norge natt til fredag 13. januar. Han ble da pågrepet i Pasvik i Finnmark, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over den norsk-russiske grensen. Han fortalte til norske myndigheter at han hadde hoppet av fra den beryktede, russiske private leiesoldatgruppen Wagner-gruppen.

Medvedev sier nå i en av flere videoer som er lagt ut på Youtube, at han vil reise tilbake til hjemlandet, selv om det kan være farlig for ham i Russland.

Politiet måtte true med våpen under pågripelse i Oslo

Natt til 18. mai har ikke forløpt rolig for politiet i Oslo, som måtte true med våpen for å få kontroll på to menn som var involvert i et slagsmål på St. Hanshaugen. Hendelsen skjedde ved 1.45-tiden etter at flere hadde varslet politiet om de to mennene.

– Den ene hadde en kniv, nektet å slippe den og etterkomme politiets pålegg. Da ser patruljen seg nødt til å både bruke pepperspray og true med skytevåpen, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Begge mennene, den ene i slutten av tenårene, den andre i begynnelsen av 20-årene, er pågrepet og satt i arresten.

Nye rakettangrep mot Ukraina

Flyalarmen gikk over hele Ukraina i natt. Det ukrainske forsvaret advarte om mulige russiske rakettangrep over et bredt område fra hovedstaden Kyiv til de sentrale regionene og den sørlige delen av landet. Folk ble bedt om å søke ly.

Forsvaret og Kyivs ordfører meldte tidlig på morgenen at det brøt ut branner to steder i byen som følge av vrakrester etter raketter som var blitt skutt ned av ukrainsk antiluftskyts.

Tiktok forbys i amerikansk delstat

Montana innfører totalforbud mot den populære kinesiske videodelingsappen Tiktok, som første delstat i USA. Det er klart etter at Montanas republikanske guvernør Greg Gianforte skrev under på loven i natt norsk tid etter at den først var blitt vedtatt i delstatsforsamlingen.

Forbudet trer i kraft 1. januar 2024. Fra da av vil det være ulovlig for appbutikkene til Google og Apple å tilby Tiktok innenfor Montanas grenser. Google-eier Alphabet, Apple og Bytedance risikerer dagsbøter på 10.000 dollar for hvert eneste tilfelle der en person bruker Tiktok eller laster ned appen etter denne datoen.

Fire barn funnet i live etter flystyrt

Fire barn er funnet i live etter å ha vært savnet i mer enn to uker etter en flystyrt i den colombianske delen av Amazonas 1. mai. Det var også tre voksne om bord på småflyet, blant dem barnas mor. De tre ble funnet døde inne i flyvraket tidligere denne uken.

Imens fortsatte letingen etter barna, som man antok hadde forlatt flyvraket for å ta seg gjennom regnskogen og finne hjelp. Aksjonen ble beskrevet som vanskelig.

– Etter iherdig leteinnsats fra våre militære styrker har vi funnet de fire barna i live etter at de forsvant i flyulykken i Guaviare. En glede for landet, skrev president Gustavo Petro på Twitter i natt norsk tid.