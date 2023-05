Ti personer lettere skadd etter mistenkt kullosforgiftning i Sandnes

NTB

De ti personene i Sandnes som ble sendt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning, er lettere skadd, opplyser Stavanger universitetssjukehus.

– ​Pasientene det gjelder, er seks voksne og fire barn. Disse er fortsatt til observasjon på sykehuset, skriver sykehuset i en pressemelding like før klokken 11 torsdag formiddag.

Pasientene kom inn til Stavanger universitetssjukehus med symptomer som er forenelig med kullosforgiftning. Sykehuset kalte inn ekstra ressurser for å håndtere hendelsen.

De vil ikke gi ytterligere informasjon av hensyn til taushetsplikten.

– Kunne ha blitt kjempealvorlig

Politiet fikk melding om hendelsen ved Tengesdalsvatnet i Sandnes via AMK klokken 3.18.

Ambulanse, luftambulanse, brannvesen og politi ble sendt til stedet etter at meldingen om saken kom inn.

Alle de ti skadde overnattet i samme telt.

Innsatsleder Eirik Andreassen i brannvesenet sier til NRK at familiene hadde brukt en grillstarter til en kullgrill for å varme opp teltet før de la seg.

– Da de hadde fått varmet opp, tok de den ut igjen før de la seg til å sove. Så har det da blitt utviklet CO, og de har blitt kullosforgiftet, sier Andreassen.

– Dette kunne ha blitt kjempealvorlig. Heldigvis var det noen i teltet som våknet, og det var også en dame som lå i teltet ved siden av som våknet og som var en stor bidragsyter til at dette gikk bra. Hun ringte nødetatene og bisto helt fram til vi kom fram, sier han.

Hadde alvorlige symptomer

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt sa til NTB natt til torsdag at tre voksne personer hadde alvorlige symptomer, og at to av dem var bevisstløse og måtte ha oksygen.

– Dette dreier seg om to eller tre familier, både barn, tenåringer og voksne. De eldste er i 40-årsalderen, og den yngste rundt ti år gammel, sa operasjonslederen.

De involverte hadde varierende symptomer. Noen av dem hadde nesten ikke symptomer, mens andre hadde kvalme og pusteproblemer.

Tengesdalsvatnet er et mye brukt utfarts- og badested i Sandnes.