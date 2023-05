Antatt Wagner-avhopper som søkte asyl i Norge vil tilbake til Russland

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev og hans forsvarer Brynjulf Risnes i Oslo tingrett i april. Medvedev var tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo sentrum og for vold mot politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev ønsker å reise tilbake til Russland. Det sier 26-åringen i videoer lagt ut på Youtube.

Medvedev kom til Norge natt til fredag 13. januar. Han ble da pågrepet i Pasvik i Finnmark, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over den norsk-russiske grensen. Medvedev fortalte da til norske myndigheter at han hadde hoppet av fra den beryktede leiesoldatgruppen Wagner.

Medvedev sier at han vil reise tilbake, selv om det kan bli farlig for ham i Russland.

Andrej Medvedev, som tidligere har snakket om tiden fra kjemping i Ukraina, sa i en av flere videoer som ble lagt ut på Youtube at han selv hadde bestemt seg for at han ville reise tilbake til hjemlandet.

Har kontaktet ambassaden

26-åringen sier i en video at han føler seg som «en slags gutt i et stort spill» og det ønsker han ikke lenger å være en del av.

– Nylig har jeg bestemt meg for at jeg er klar til å reise tilbake til den russiske føderasjonen. Jeg har kontaktet den russiske ambassaden i Oslo for å få hjelp, sier Medvedev i en av fem korte videoer. Han la til at dette var en beslutning han hadde tatt på egen hånd.

Medvedev har fortalt at han ble jaget av russiske grensesoldater da han krysset grensen til Norge.

– Jeg hoppet over to gjerder, jeg gikk gjennom en liten skog, gikk ut til kanten av en elv. Jeg gikk på isen og ble jaget av russiske grensesoldater. De slapp løs en hund, men den satte seg fast i piggtråd. Jeg hørte to skudd, snudde meg raskt og kom meg over isen og kom meg over på norsk side, på den norske bredden, sa Medvedev til NRK i slutten av januar.

Fant ikke roen i Norge

Historien skapte overskrifter over hele verden som et sjeldent eksempel på en som hoppet av til et vestlig land etter han hevdet å ha kjempet for Wagner-leiesoldatgruppen i Ukraina.

Den gang sa Medvedev at han søkte asyl i Norge fordi han fryktet for livet etter å ha vært vitne til drap og mishandling av russiske fanger rekruttert av leiesoldatgruppen for å kjempe i Ukraina.

I en video publisert onsdag 17. mai sa Medvedev at han ville levere inn dokumenter «i morgen». Dokumenter som han mener kan bidra til å lette returen til Russland.

– Jeg håpet at jeg kunne finne fred og ro her, at jeg kunne legge igjen all politikken, krigen, hæren, men på en eller annen måte klarte jeg ikke det, sier Medvedev på russisk.

Medvedev ble i april dømt til 14 dagers betinget fengsel for ordensforstyrrelse og for bæring av luftpistol på offentlig sted. Han var tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann, men ble frikjent for dette.

– Vi får se hva som vil skje i Russland. Hvis de dreper meg, ok. Hvis de ikke gjør det, tusen takk. Hvis jeg lever, enda mer takk.

Reuters melder at de ikke har klart å få tak i Medvedev på telefon.