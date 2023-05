Mye folk og festing i landets byer – men få alvorlige hendelser

NTB

Ruskevær kan ha dempet den verste utageringen på nasjonaldagen flere steder. På Østlandet er det finvær og mange folk.

– Hvis det fortsetter slik det har gjort til nå, kommer vi til å se fram til 17. mai, sier politiet i Innlandet.

Over store deler av Norge har det vært litt ruskete vær på 17. mai. Det kan ha hatt en dempende effekt for politiet. NTB har vært i kontakt med alle unntatt to politidistrikt. De kan alle fortelle at det har vært en feiring uten de mest alvorlige hendelsene.

– Det har gått veldig bra så langt i dag. Her er det stille og rolig, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

– Det er litt surt vær, men vi kan bare spekulere i om det er været som er årsaken, legger Obstfelder til.

– Folk oppfører seg i Nord-Norge

Politiet i Troms opplyser om at de hadde en niåring som var borte fra moren sin i et par minutter, men utover det har det vært få hendelser som de har måttet ta tak i.

– Togene er i rute og folk oppfører seg. Været er ikke helt på vår side, så det er nok på det jevne hvor mange folk som er ute, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms-politiet til NTB.

– Det virker som om folk har feiret på en fin måte. Vi krysser fingrene for at det fortsetter utover kvelden, opplyser operasjonsleder May-Wenche Hansen i Nordland-politiet til NTB.

Få oppdrag i Vest, Møre og Romsdal og i Trøndelag

– Vi har vært heldige og har fått tilbake godt trøndersk vær med vind og regn, men utover dagen er det blitt bedre, opplyser operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag-politiet.

I Bergen fikk en person to tenner slått ut etter en voldshendelse. En annen person er sendt til arresten og må sove ut rusen der, men utover det har politiet i Vest også hatt en rolig 17. mai.

– Vi er forberedt på at det kan bli travelt og er bemannet til det, men det er skyet i dag, noe som kan ha en dempende effekt på feiringen på Vestlandet – i hvert fall i gatene, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt.

I Møre og Romsdal har det også gått rolig for seg, med unntak av noen få hendelser.

– En person ble anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson etter at han ikke ville forlate et utested i Ålesund, sier operasjonsleder i Arild Reite Møre og Romsdal-politiet.

– Forhåpentlig feirer folk med måte, tar vare på hverandre og gjør det til en hyggelig opplevelse, legger han til.

Ungdomsfyll i Øst – noen knekte neser

På Østlandet har det vært finere vær i dag. Det merkes av politiet.

Politiet i Øst sier det er åpenbart at det fine været på Østlandet og en fridag i morgen har gjort at det er blitt travlere. De har mange patruljer ute, men det har fortsatt ikke vært de store hendelsene å melde.

– Vi fikk allerede i 15-tida meldinger om ungdom ned i 13-årsalderen som begynte å bli fulle at vi ble bekymret, sier operasjonsleder Svein Valle i Øst politidistrikt til NTB.

– Det har vært noen knekte neser og litt forskjellig, men ingenting alvorlig, sier Valle.

Feststemte mennesker i Sør

Politiet i Sørøst sier det har gått i så rolige og fine former som de kunne ha håpet på.

En jentegjeng tar en skål under 17. mai-feiringen i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer Lukk

– Foreløpig er det bare positivitet rundt de arrangementene som har vært, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørøst-politiet.

Også på Sørlandet har det også gått rolig for seg.

– Det har vært noen få tilfeller i kveld av ordensforstyrrelse, som blant annet går på alkoholinntak og å ikke følge anvisning fra vektere, sier operasjonsleder Audin Eide i Agder-politiet til NTB.

Ellers har Eide lite å melde.

Folk nærmer seg metningsgraden i Oslo

Alt i alt har det gått rolig for seg over hele landet. Hovedstaden begynner å bli som en fredag eller lørdag med finvær. Politiet melder i Oslo melder også om litt ordensforstyrrelser rundt om i gaten.

– Det er litt ansamlinger av ungdom som lager kvalme i byen, og voksne folk som begynner å nærme seg metningsgraden, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo-politiet.

– Det er fridag i morgen. Så det er ikke sikkert alle drar hjem riktig ennå, sier han avslutningsvis.

I Oslo har det vært pent vær utover hele dagen. Det er også meldt fint vær utover kvelden.