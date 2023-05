Stortingspresidenten med støtteerklæring til sin ukrainske kollega

Ukrainas parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk er på et tre dagers besøk i Norge. Her sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani ved en tidligere anledning.

NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) snakket direkte til sin ukrainske kollega i sin 17. mai-tale i Oslo. – Vi støtter deres heroiske kamp, sa han.

Den ukrainske parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk er på et tre dager langt offisielt besøk til Norge og deltar i 17. mai-markeringen på Stortinget.

– I dag feirer vi frihet og demokrati. Jeg håper at du og ditt folk snart vil oppleve det samme. Jeg kan forsikre deg om at vi støtter deres heroiske kamp for demokrati, frihet og fred, sa Gharahkhani i talen, som ble holdt på Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

Stortingspresidenten sa at han er stolt av å være vertskap for våre ukrainske venner på denne dagen.

– Jeg håper dere er med meg i ønsket om å vise ukrainske barn og voksne hvilke verdier vi står for, og at vi står sammen med dem i deres kamp, sa han, ifølge en pressemelding som Stortinget har sendt ut.