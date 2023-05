Osloskole fikk lina på flaggstangen kuttet

NTB

Flaggheisen på Bøler skole gikk i vasken 17. mai da noen hadde kuttet lina på flaggstangen natt til nasjonaldagen.

– Det blir dessverre ikke flagg i flaggstanga på Bøler, men det skal ikke legge en demper på vår glede, skriver Bøler skole på sin Facebook-side om morgenen 17. mai.

Natt til 17. mai kuttet noen lina i flaggstanga til barneskolen som skulle heise flagget for både Nøklevann og Bøler skole klokken 8.

Det medførte at skolen startet dagen med en høytidelig, men noe alternativ flaggheising, skriver skolen videre på Facebook.

Litt senere på dagen var det allikevel kommet et flagg i toppen av flagget.

Rune Elstad i Oslo brann- og redningsetat sier til Avisa Oslo at de har vært på skolen for å hjelpe til med flagglina.

– Det kom en telefon fra skolen om at noen i løpet av natten hadde gjort noe med flagglina. Så vi valgt å hjelpe dem med det i og med at det er 17. mai, sier Elstad.

Flaggproblemer er ikke ukjent for Bøler skole. For to år siden ble også skolens pride-flagg stjålet og i fjor ble Pride-flaggene revet i stykker og brent.