NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 17. mai.

New Zealand-dødsbrann anses som mistenkelig



Newzealandsk politi omtaler hostell-brannen i hovedstaden Wellington, der minst seks personer døde natt til tirsdag, som mistenkelig.

Bakgrunnen er at det fant sted en separat brann i en sofa på hostellet to timer før dødsbrannen startet, og politiet vil undersøke om det er forbindelse mellom disse to brannene, opplyste politiet i natt norsk tid. Sofabrannen ble ikke meldt til nødetatene.

Australia avlyser toppmøte

Australias statsminister Anthony Albanese sier at neste ukes møte i «Firerbanden», eller «the Quad», blir avlyst. Møtet mellom USA, Australia, Japan og India skulle ha blitt holdt i Sydney etter helgen og etter at denne ukens G7-toppmøte er over i Japan.

Avlysningen skyldes at USAs president Joe Biden, som skal delta på G7-møtet, avlyser planlagte besøk til New Guinea og Australia og som skulle ha blitt gjennomført neste uke. I stedet drar han rett hjem fra Japan søndag. Bakteppet er den politiske striden om heving av gjeldstaket i USA.

Amerikansk luftforsvarssystem i Ukraina trolig skadet

Et amerikanskutviklet rakettforsvarssystem i Ukraina ble trolig påført skader det russiske rakettangrepet mot Kyiv natt til tirsdag. Det uttaler to tjenestefolk i Washington. De sier at USA og Ukraina nå er i gang med å finne ut hvordan systemet kan repareres.

Systemet er av typen Patriot og del av luftforsvarssystemene som vestlige land har sendt til Ukraina. Russlands forsvarsdepartement uttalte i går at landet hadde ødelagt et Patriot-system i angrepet natt til tirsdag og at det var en hypersonisk rakett av typen Kinzjal som ble brukt.

28 evakuert etter brann i enebolig på Langhus

Ingen kom til skade, men en enebolig på Langhus i Nordre Follo ble totalskadd i en brann natt til 17. mai. I alt 28 personer ble evakuert fra nærliggende hus da brannmeldingen kom klokken 1.45. Fire personer fikk tilsyn av ambulansepersonell.

Brannmannskapene fikk kontroll over brannen i den store eneboligen etter en times tid, spredningsfaren ble raskt avverget slik at de evakuerte kunne flytte hjem.

Mann til sykehus etter voldsepisode i Tromsø

En mann i begynnelsen av 20-årene er innlagt på sykehus i Tromsø etter en voldsepisode natt til 17. mai. En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for volden, opplyser politiet til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde like ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø, klokken 3.30.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Han sier mannen i 20-årene kan ha skader i hodet og ansiktet. På bakgrunn av vitneobservasjoner ble en mistenkt mann pågrepet i nærheten.

Tissetrengt mann falt ut av vindu på hotell i Bergen

En mann falt natt til 17. mai ut av et vindu på et hotell i Bergen sentrum. Mannen hevder at han gikk i søvne, og skulle tisse ut av vinduet da han skled og falt. Han er sendt til legevakten for nærmere sjekk.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.22. Mannen landet på fortauet.

– Han sier han har falt ut av et vindu. Fallet kan ha vært på fire-fem meter ned på fortauet, men det er ikke bekreftet, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB.