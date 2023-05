NTB

Et tre som falt over togsporet mellom Flå og Gulsvik i Hallingdal tirsdag kveld stanset trafikken på Bergensbanen i flere timer.

Ved midnatt, vel to timer etter at trafikken ble stanset, var sporet ryddet og trafikken i gang igjen, opplyser Bane Nor. Passasjerene må likevel regne med forsinkelser utover natten.