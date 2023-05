LO-forbund reagerer på Helge Ingstad-dommen

NTB

Lederen i Norsk Flygerforbund mener dommen mot vaktsjefen om bord på Helge Ingstad kan føre til at man ikke tør å rapportere enkelthendelser.

– Her har vi en følelse av at man har plukket et råttent eple og tror at saken er ute av verden med det. Det er ekstremt sjelden at et enkeltindivid er årsaken til at ulykker skjer. Det ligger alltid en organisasjon bak, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund til FriFagbevegelse.

Han sier det i dag er en sterk sikkerhetskultur i luftfarten, der den minste ting rapporteres. Men hvis det viser seg at man blir gjort personlig ansvarlig, kan det føre til at man ikke tør rapportere enkelte hendelser.

– Her leter man etter en syndebukk uten en helhetlig forståelse av at et sikkerhetssystem har mange brikker, mener Wasland.

Også forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offiser- og spesialistforbund (NOF) stiller spørsmål ved dommen.

– Jeg kan ikke påstå at han er uten noen form for skyld. Men spørsmålet er om det er andre utenforliggende ting som har bidratt til at han burde unngått straff, sier han.

Vaktsjefen som var på vakt da milliardfregatten Helge Ingstad forliste i 2018, er dømt til 60 dagers betinget fengsel. Han får imidlertid fortsette i jobben.