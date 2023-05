Bhatti blir ikke løslatt mot kausjon tirsdag

NTB

Terrorsiktede Arfan Bhatti vil ikke bli løslatt mot kausjon tirsdag. Retten i Pakistan behandler søknaden hans først i neste uke.

Dommeren har mottatt kausjonsbegjæringen, men besluttet at en avgjørelse først vil bli fattet ved neste høring i retten, skriver NRK.

NTB har tirsdag formiddag forsøkt å komme i kontakt med hans forsvarer, John Christian Elden, men foreløpig ikke fått svar.

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge.

Den kjente islamisten er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor. To menn ble drept og 23 andre skadd da Zaniar Matapour (43) skjøt mot folk utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet.

Bhatti var i Pakistan da terrorangrepet skjedde. Han er likevel siktet for blant annet medvirkning til grov terrorhandling og medvirkning til drap og drapsforsøk. Strafferammen er fengsel i inntil 30 år.