Jordbruksforhandlingene: Inntektsøkning i landbruket på 23 prosent – vel 110.000 kroner per årsverk

Staten og jordbruket er enige i jordbruksoppgjøret. Avtalen har en økonomisk ramme på 4,15 milliarder kroner – midt mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

I en pressemelding skriver Landbruks- og matdepartementet at avtalen innebærer en inntektsøkning på 23 prosent, drøyt 110.000 kroner per årsverk. I tillegg til at man kompenserer for økte kostnader, reduserer avtalen avstanden til andre inntektsgrupper med 60.000 kroner.

– Regjeringen viser med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Bøndene krevde 6,9 milliarder kroner, mens staten tilbød 3,3 milliarder.

Årtes jordbruksoppgjør vil øke matkostnadene med 400 kroner i året, for en gjennomsnittshusholdning, skriver VG.

– Vi har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024. Det betyr mye økonomisk. Vårt mål er å ha et aktivt landbruk over hele landet, slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt: Å produsere mat til den norske befolkningen, sier leder i Norges Bondelag og forhandlingsleder Bjørn Gimming til NTB.