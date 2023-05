Norske 10-åringer har lavest leseglede, ifølge ny internasjonal undersøkelse

Leseresultatene blant 10-åringer er svakere i nesten samtlige land siden 2016, og lesegleden er lavest blant norske 10-åringer, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

NTB

Leseresultatene blant 10-åringer er svakere i nesten samtlige land siden 2016, og lesegleden er lavest blant norske 10-åringer, viser ny undersøkelse.

– Det er ikke bra at leseferdighetene blant barna synker, og det bekymrer meg. God leseforståelse er viktig for elevenes skolegang og videre utvikling. Denne negative utviklingen skal vi snu, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS har kartlagt leseferdighetene til 10-åringer i 65 land. I Norge ble undersøkelsen gjennomført våren 2021.

Leseresultatene fra undersøkelsen viser at norske 10-åringer ligger godt over det internasjonale gjennomsnittet. De norske elevene leser på samme nivå som de danske, men noe svakere enn elevene i Finland og Sverige.

Svakere resultater i nesten samtlige land

Til tross for at 10-åringene i Norge ligger over det internasjonale gjennomsnittet, er resultatene svakere i nesten samtlige land siden forrige undersøkelse i 2016. I tillegg har Norge hatt størst nedgang av de nordiske landene.

– Dette er alvorlig. Lesing er den viktigste byggesteinen i opplæringen, og mangler du grunnleggende leseferdigheter, blir det vanskelig å lære i alle fag, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Norske 10-åringer rapporterer også om lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Kun 13 prosent sier de liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Undersøkelsen viser også at færre elever leste på fritiden i 2021 enn i 2016.

Kan ha sammenheng med pandemien

Forskerne bak undersøkelsen antar at nedgangen i leseresultater i stort sett alle land kan ha sammenheng med at undersøkelsen ble gjennomført under pandemien.

– Barna bruker stadig mer tid på skjerm både på skolen og hjemme, og mindre tid på papirbøker. Skal vi styrke lesingen, må vi tenke mer helhetlig. Regjeringen er allerede i gang med flere grep. Blant annet har vi gitt mer penger til skolebibliotek, og vi vil gi mer penger til skolebøker, sier kunnskapsministeren.

Det er 10-åringene i Singapore som har høyest gjennomsnittskår. Like bak følger Irland og Hongkong.