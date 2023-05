Stoltenberg kan komme til å takke ja til forlengelse

NTB

Nato-landene jakter fortsatt etter sin nye toppsjef. En kortere forlengelse for Jens Stoltenberg kan bli aktuelt, sier en sentralt plassert kilde i Nato til NTB.

Jens Stoltenberg har flere ganger gjort det klart at han ikke ønsker en ny periode som generalsekretær i Nato. Senest mandag denne uken sa han at han ikke har andre planer enn å gå av til høsten.

Men en kortere forlengelse kan bli aktuelt, sier en sentralt plassert kilde i Nato til NTB.

Det skal i så fall være snakk om noen måneder eller et halvt år. Flere medier har pekt på datoen 4. april 2024. Da fyller Nato 75 år, og jubileet skal markeres med et toppmøte i USAs hovedstad Washington.

Spurt av USA og Tyskland

Ifølge NRK har både USA og Tyskland bedt Stoltenberg om å fortsette en stund til.

Stoltenberg har i utgangspunktet jobben fram til 1. oktober, men før den tid skal Nato-landene samle seg til toppmøte i Vilnius 11.–12. juli. Det vil være en naturlig anledning til å peke ut Stoltenbergs etterfølger.

Flere navn har vært trukket fram som mulige arvtakere, men etter det NTB forstår, har Nato-landene fortsatt ikke klart å samle seg om en felles kandidat.

Må snart ta et valg

Stoltenberg skal ha et klart ønske om å gå av 1. oktober, men en kortere forlengelse kan ikke utelukkes dersom det for eksempel passer bedre for en mulig etterfølger, får NTB opplyst.

Innad i Nato begynner det å bygge seg opp en forståelse av at alliansen snart må ta et valg, opplyser en annen kilde i Nato til NTB. Spørsmålet er om Nato-landene skal sette inn støtet nå for å prøve å finne Stoltenbergs arvtaker, eller om de skal be ham om å sitte litt lenger.

Det er en tydelig forventning om at dette valget blir tatt i god tid før toppmøtet i juli, ifølge samme kilde, selv om det formelt sett også kan bli tatt på et senere tidspunkt.

Von der Leyen mindre aktuell

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er tidligere blitt trukket fram som en av de heteste kandidatene til Nato-jobben, men fremstår nå mindre aktuell.

Ifølge VG skal det være tydeligere kommunisert i den interne Nato-diskusjonen at von der Leyen ønsker å fortsette i sin nåværende stilling også etter EU-valget i 2024.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er blitt omtalt som høyaktuell for jobben, men hun har i ettertid avvist at hun er kandidat. Det samme har Nederlands statsminister Mark Rutte.

Flere har også pekt på Spanias statsminister Pedro Sánchez, men i likhet med von der Leyen er han opptatt en god stund fremover. Britene skal visstnok ønske sin egen forsvarsminister Ben Wallace til jobben, men Storbritannias brudd med EU kan gjøre det vanskelig.

Vil hjem til Norge

Stoltenberg sa i fjor fra seg jobben som sentralbanksjef i Norge og takket i stedet ja til ett år ekstra som toppsjef i Nato.

Han har tidligere avvist overfor NTB at det er aktuelt med et nytt utenlandsopphold når tiden hans i Nato er omme.

– Nei. Da skal jeg tilbake til Norge, sa Nato-sjefen i januar.

Stoltenberg overtok som generalsekretær i 2014. Også to ganger tidligere er perioden hans blitt forlenget. Stoltenberg er nå i ferd med å bli den lengstsittende generalsekretæren siden Joseph Luns, som satt i tolv år fra 1971 til 1984.