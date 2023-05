NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 16. mai.

Lederen for Ukrainas parlament til Norge

Ukrainas parlamentsformann Ruslan Stefantsjuk kommer til Norge og blir i landet fra 16.–18. mai. Han har et trett program og skal både besøke Stortinget, Slottet og våpenprodusenten Kongsberg. I dag besøker han etter planen Ullevål sykehus for å møte sårede ukrainske soldater. Han drar også til Drammen for å besøke ukrainske flyktninger. Senere blir det audiens med kronprinsregenten og dronningen, etterfulgt av et besøk på Stortinget.

Frist for forhandlingen om jordbruksoppgjøret

I dag går fristen ut for lønnsforhandlingene mellom staten og Norges Bondelag. Forhandlingene begynte i kjølvannet statens tilbud på 3,3 milliarder i inntektsvekst for norske bønder 5. mai. Det tilsvarer omtrent 91.000 kroner per årsverk. Kravet fra bøndene var da på 6,9 milliarder. I dag blir det klart om forhandlingsresultatet er godt nok til en jordbruksavtale eller om det blir brudd i forhandlingene.

Støre til toppmøte på Island

Dette er det fjerde toppmøtet i Europarådets historie, siden det første ble avholdt i Wien i 1993. Møtet holdes i Reykjavik på Island 16. og 17. mai. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på vegne av Norge. Russlands invasjon av Ukraina og tilbakeskrittene for demokrati, rettsstat og menneskeretter i mange europeiske land de siste årene vil være blant emnene på toppmøtet.

Fotballfest på 16. mai.

Tradisjonen tro spilles det hjemmekamper i de største byene i landet i eliteserien 16. mai. Dette er den 7. runden i serien. Tradisjonen ble startet etter en utsatt kamp på Lerkendal i 1981, men har etter hvert spredt seg til de andre store byene.

Blant annet tar Rosenborg imot Haugesund på Lerkendal, Vålerenga spiller mot HamKam på Intility, Brann gjester Stabæk på Brann Stadion, Strømsgodset spiller mot Sandefjord på Marienlyst og Viking tar imot Odd hjemme i Stavanger. Kampene sparkes i gang klokka seks.