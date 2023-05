Bhatti møter i retten i Islamabad - kan bli løslatt fra varetekt

NTB

Arfan Bhatti, som er siktet for medvirkning til grov terror etter terrorangrepet i Oslo i juni i fjor, kan bli løslatt fra varetekt i Pakistan.

Tirsdag møter den terrorsiktede 45-åringen i retten i Islamabad. Det opplyser Bhattis norske advokat John Christian Elden til NRK.

Retten skal ifølge Elden avgjøre om han løslates fra varetekt mot kausjon. Retten vil blant annet vurdere rømningsfaren.

– Beskjeden jeg har fått er at det er en kort høring om kausjon, og at de senere vil vurdere spørsmål om utlevering, sier Elden.

Rettsmøtet er det tredje Bhatti møter opp til. Først om en måned eller to vil hele saken tas opp, med bevisførsel, som er oversendt fra norsk politi, ifølge NRK.

Utlevering

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge.

Den kjente islamisten er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor. To menn ble drept og 23 andre skadd da Zaniar Matapour (43) skjøt mot folk utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet.

Bhatti var i Pakistan da terrorangrepet skjedde. Han er likevel siktet for blant annet medvirkning til grov terrorhandling og medvirkning til drap og drapsforsøk. Strafferammen er fengsel i inntil 30 år.

Islamofobi

Bhatti nekter for å ha noe med angrepet å gjøre. Bhattis pakistanske forsvarer, Zia Ur Rehman, sier hans klient er utsatt for islamofobi.

– Han er et offer for islamofobi i Norge og har ingen ting med det som skjedde i Norge å gjøre. Han er uskyldig, sa forsvareren til Aftenposten 2. mai.

Bhatti sier via sin pakistanske advokat at han gjerne kommer til Norge frivillig. Han vil ikke komme med politieskorte.

Rehman sier til NRK at bevisene mot Bhatti ikke vil holde i en rettssak:

– Hvis det kommer et dokument via Whatsapp uten at vi vet avsenderens identitet har det ingen verdi. Det må legges fram elektroniske bevis og rapporter som bekrefter autentisitet. En Whatsapp-chat er å regne som et svakt bevis, sier forsvareren.

I forrige uke ble et rettsmøte i saken utsatt på grunn av sikkerhetssituasjonen fordi tidligere statsminister Imran Khan ble pågrepet ved rettsbygningen. Fengslingen av Bhatti ble derfor forlenget til 16. mai.