27.000 bokser med snus stjålet fra lager i Asker

NTB

Natt til 7. mai ble det stjålet 27.000 bokser eller fem paller med snus fra et lager i Slemmestad i Asker.

– Vi har videobiler av hendelsen og har sett at tyvene var inne her i to runder, sier eier og markedssjef i Snus365, Adrian Huer, til Budstikka.

Han ser det ikke som usannsynlig at tyvene kjente både industriområdet og bygget fra før.

– De hadde blant annet med seg riktig utstyr for å bryte seg gjennom dørene til lageret. Dessuten er området her vanligvis sperret med bom utenfor arbeidstid, men den har stått åpen i det siste på grunn av arbeid.

En uke etter tyveriet har ikke politiet pågrepet noen.

– Vi jobber ut ifra overvåkingsbilder, sier etterforskningsleder Marikken Kjær ved Asker politistasjon til avisen.