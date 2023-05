Fire skadd i arbeidsulykke på Hjelset i Møre og Romsdal – to til sykehus

NTB

Fire personer ble mandag ettermiddag skadd i en arbeidsulykke på Hjelset utenfor Molde. To av dem er sendt til sykehus.

Mandag i 14-tida meldte politiet på Twitter at det har skjedd en arbeidsulykke på Hjelset.

– To blir fakta til Molde sykehus og to blir frakta til legevakt for undersøkelser, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til Romsdals Budstikke.

Han sier at nødetatene er framme på stedet, men at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller skadeomfanget.

– Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med strøm, sier Reite.