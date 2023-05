Politiet har fjernet demonstranter som stanset rivearbeid på Rikshospitalet

NTB

Politiet har fjernet fem demonstranter som mandag forsøkte å hindre rivearbeider på Rikshospitalet i Oslo.

– Vi har fjernet demonstrantene etter at vi fikk en begjæring fra Rikshospitalet, opplyser innsatsleder Arve Røtterud i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet gikk demonstrantene inn på et område som renoveres og pusses opp.

– Vi oppretter sak for at de ikke etterkommer pålegg fra politiet, og for at de har tatt seg uberettiget inn på et område de ikke har adgang til, legger Røtterud til.

Oslo pasientforening har bedt plan- og bygningsetaten (PBE) om å trekke igangsettingstillatelsen av rivearbeidet som startet på Rikshospitalet mandag morgen.

De mener arbeidet som utføres, bryter med loven på en rekke punkter, blant annet mener de rivingen er i strid med pasientrettighetsloven og barns rettigheter.

– Vi er fortumlet, sier leder Lene Haug i Redd Ullevål sykehus til NTB.

Hun er blant aksjonistene som tok seg inn på området.

– Vi ser ikke på dette som sivil ulydighet, men som et fredelig forsøk på å hindre at lovbrudd og stor skade blir begått, sier Haug.

NTB har vært i kontakt med plan- og bygningsetaten, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken.