Storbyene er klare til 17. mai: – Det blir en god og tradisjonell feiring

NTB

Flere av de største byene i Norge er klare for nasjonaldagen. 17. mai-komiteene mener samtidig at det er uproblematisk at politiet er bevæpnet på nasjonaldagen.

– Planleggingen går veldig bra. Vi har 110 skoler som skal gå i toget, før det blir festkonsert med flere unge talenter og Emilie Hollow på festningen.

Det sier leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Sarah Safavifard, til NTB. Dette er første gang hun leder komiteen, men hun synes ikke at det har vært for mye å gjøre.

– Det har vært passe arbeidsmengde. Jeg har fått god hjelp av sekretariatet. Det er lenge siden jeg selv har sett barnetoget. Nå håper jeg på en solfylt feiring med masse folk. 17. mai er best slik som vi kjenner det, sier Safavifard.

Avslutter dagen med fyrverkeri på Festplassen

Formann Liv Cecilie Lycke i 17. mai-komiteen i Bergen har på sin side stor tro på at årets feiring av nasjonaldagen blir i god bergensk tradisjon.

– En kan forvente seg et program som starter klokken 7 om morgen, og som varer til klokken 23.30 om kvelden. Vi har masse aktiviteter som skal foregå i Bergen sentrum. Her blir det en feiring med flere gamle tradisjoner. Mye av det vi gjør på nasjonaldagen, er tradisjoner som ble startet opp for 175 år siden, opplyser Lycke til NTB.

Blant høydepunktene Lycke viser til, er Flaggtoget, som finner sted klokken 10.40. I tillegg vil det bli avfyrt en festsalutt fra Bergenhus festing klokken 12, og klokken 13.30 er det klart for flyshow over Vågen/Byfjorden. Samtidig blir det en ordentlig god fest på Festplassen når nasjonaldagen nærmer seg slutten.

– På kvelden har vi et stort arrangement for ungdommen på Festplassen. Flere artister skal blant annet opptre, så det blir dans og god stemning. Til slutt avslutter vi dagen med en oppskyting av fyrverkeri klokken 23.15, sier hun.

Selv gleder Lycke seg til alt som skal skje 17. mai.

– Jeg synes det er veldig flott å få lov til å være med på å synliggjøre verdien av det gode samfunnet vi får lov til å leve i. Det er egentlig mange høydepunkter i løpet av dagen, sier hun.

Vil bli et yrende folkeliv

Leder Ann Sesilie Tekfeldt i 17. mai-komiteen i Stavanger kan på sin side opplyse at det blir en god og tradisjonell feiring av nasjonaldagen.

– Vi er klare, og gleder oss til dagen som kommer. Det blir barnetog, russetog og folketog. Totalt sett blir det en veldig tradisjonell feiring, opplyser hun til NTB.

Selv ser hun fram til å se glade skolebarn som deltar i byens 17. mai-tog.

– Det er også utrolig gøy å møte folk og gratulere andre i toget med dagen, for vi går selv i tog. Vi har også en internasjonal folkefest utenfor konserthuset vårt i Stavanger. Der var det masse folk i fjor, faktisk helt fullt. Så jeg gleder meg til å se de flotte internasjonale kulturinnslagene, sier Tekfeldt og legger til:

– Det er veldig koselig å ferie 17. mai i Stavanger. Det kommer til å bli et yrende folkeliv rundt i hele bybildet. Blir det godt vær, finnes det ikke bedre steder å ferie 17. mai enn i Stavanger.

Fire tog i Tromsø

I likhet med Bergen og Stavanger, er man i også Tromsø klar for å feire 17. mai. Det eneste som mangler, er fint vær.

– Jeg håper på at vi får oppholdsvær. Jeg vil ikke si sol, men gud hvor bra hadde det hadde ikke vært om det ble sol, sier leder Eva Lockertsen Stenvold i 17. mai-komiteen i Tromsø til NTB.

Programmet for nasjonaldagen er satt, og komitélederen kan opplyse at det vil gå flere tog i Tromsø på nasjonaldagen.

– Etter at jeg begynte i 17. mai-komiteen, har jeg oppdaget et tog som jeg aldri har vært klar over før. Det er nemlig et speidertog, som begynner å gå på morgenen klokken 7. Toget går innom alle minnesmerker og monumenter i byen. Så ender toget reisen i 8.15-tiden. Deretter er det ikke så mange timer til skoletoget, barnetoget og folketoget finner sted. Skoletoget begynner klokken 11.15, barnetoget går 13.15 og folketoget finner sted 16.30. Så det er noe for enhver smak, sier Lockertsen Stenvold.

Ikke bekymret for politiets bevæpning

I forbindelse med 17. mai har Politidirektoratet besluttet at politiets innsatspersonell over hele landet skal være midlertidig bevæpnet. Årsaken er at politiet vil sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen.

Ann Sesilie Tekfeldt i 17. mai-komiteen i Stavanger mener bevæpnet politiet på 17. mai er med på å bidra til en ekstra trygghet. Lockertsen Stenvold mener bevæpningen er uproblematisk.

– Det har jo vært det tidligere også. Så det er helt uproblematisk. Det har nok noe med at folk har forståelse for hvorfor politiet er bevæpnet. Så temaet har ikke vært noe problem hos oss, sier Lockertsen Stenvold.

Hun får støtte av komitéleder Safavifard i Oslo.

– Jeg vil tro at politiet har tatt en beslutning vi kan stole på. Til meg fortalte de at dette er noe de har gjort siden 2015. Så får vi håpe på at det ikke skremmer noen av barna.